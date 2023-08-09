Полуторагодовалый ребенок насмерть подавился едой в детсаду в Алтайском крае

В частном детском саду в городе Бийске Алтайского края погиб полуторагодовалый ребенок, из-за того что подавился едой. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел днем 9 августа. Во время кормления ребенку стало плохо, воспитатели вызвали ему скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть малыша.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, ведомство организовало проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними.

Ранее, 7 августа, восьмилетний ребенок утонул в аквапарке в городе Щекино Тульской области. По данным следствия, мальчик остался без присмотра взрослых. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).