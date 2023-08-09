Асфальтирование Коммунального моста в Томске начнется в середине августе
Укладка асфальта на второй половине Коммунального моста в Томске начнется 15 августа. Об этом пресс-служба городской мэрии сообщает в среду, 9 августа.
«Сейчас в районе девятой опоры моста завершается установка последнего деформационного шва, полностью завершены работы по гидроизоляции, ведется установка перильного ограждения. К 15 августа подрядчик должен приступить к укладке асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении.
Как уточняет РИА «Томск», в работах задействовано более 60 человек. Бригады ремонтируют пролетные плиты, ливневую канализацию, устанавливают перила и красят металлоконструкции.
Капремонт Коммунального моста стартовал 25 мая 2022 года. Подрядчик, которым выступает иркутская компания «РСТ-Мост» (ранее ООО «Пик»), проводит работы в семь этапов. Полностью завершить ремонт, согласно контракту, должны в декабре 2023 года, однако открыть переправу планируется уже в сентябре.