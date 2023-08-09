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Работавшего на бундесвер гражданина ФРГ заподозрили в шпионаже в пользу РФ

FAZ: в ФРГ прокуратура задержала немецкого чиновника по подозрению в шпионаже в пользу РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Гражданин Германии, работавший на структуру бундесвера, задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в среду, 9 августа.

«Федеральная прокуратура Кобленца задержала немецкого чиновника по подозрению в том, что он является агентом секретной службы России», — сообщает издание.

Отмечается, что в среду был задержан сотрудник Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и использованию бундесвера. Как отмечается в материале, в его доме и на работе были проведены обыски.

Сообщается также, что в правоохранительных органах ФРГ заявили, что с мая этого года мужчина несколько раз «по собственному желанию» связывался с генконсульством России в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал сотрудничество. При этом он передавал информацию из своей профессиональной деятельности — «с целью направления ее в российскую разведку», отмечается в материале.

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В конце декабря прошлого года стало известно о задержании в Берлине сотрудника немецкой разведки по подозрению в работе на РФ. Тогда издание Focus сообщило, что Карстен Л., подозреваемый в разглашении гостайны, является высокопоставленным сотрудником сверхсекретной технической внешней разведки ФРГ и имел доступ к информации, полученной во время прослушки, которой с германским ведомством делились другие спецслужбы Запада.

Тогда же СМИ писали, что задержанный отвечал за анализ всех процессов и информации, которую разведка получала в результате прослушивания телефонных разговоров по всему миру.

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