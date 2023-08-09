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«Народный фронт» открыл сбор «Военным медикам»

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Фото: Народный фронт
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«Народный фронт» открыл специальный сбор «Военным медикам». В организации также приняли участие врач Александр Мясников, телеведущий Андрей Продеус, хирург и депутат Госдумы Бадма Башанкаев, а также заместитель председателя нижней палаты Петр Толстой.

«Сейчас медицинским сотрудникам, военным врачам нужна помощь, и мы обязаны это сделать. Я сделаю пожертвование вместе со всеми для того, чтобы мы могли закупить всё необходимое», — сказал сопредседатель центрального штаба президентского движения Леонид Рошаль.

По словам Толстого, на собранные средства планируется закупить для врачей портативные регуляторы, спецаппаратуру, а также наборы для фельдшеров и скорой медицинской помощи.

Помимо этого, хирург Борис Сычеников рассказал, что недавно побывал в Донецке. Там он увидел потребность медицинских специалистов в портативных рентгеновских аппаратах.

«Благодаря таким аппаратам мы можем сразу получить первичный диагноз, при необходимости извлечь осколок на месте», — уточнил хирург.

Поддержать сбор средств и помочь военным врачам можно по ссылке или наведите камеру смартфона на этот QR-код.

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Ранее, 7 августа, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что волонтеры передали работающим в зоне спецоперации медикам лекарства и медикаменты для полевых госпиталей. Гендиректор фонда «Великое Отечество» Владимир Обозный также рассказал, что за гуманитарной помощью прибыло уже более 30 подразделений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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