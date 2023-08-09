Дочь главы «Пиро-Росс» после ЧП в Сергиевом Посаде пожаловалась на сообщения с украинских номеров
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- Дочь главы «Пиро-Росс» после ЧП в Сергиевом Посаде пожаловалась на сообщения с украинских номеров
После взрыва в Сергиевом Посаде дочери гендиректора «Пиро-Росс» стали писать благодарности за ЧП и сообщения с матом с украинских номеров. Об этом 9 августа она сообщила в беседе с «Известиями».
Как она отметила, после 14:00 ей стали поступать сообщения с благодарностями «за работу» с украинских номеров.
«Спасибо за работу, следующее задание в понедельник», — говорится в одном из сообщений, адресованном женщине.
Также звонки поступали и из Польши, добавила она.
Комментируя угрозы, она сообщила, что, вероятно, будет писать заявление в правоохранительные органы.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС) произошел днем 9 августа. В результате был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».
Причиной ЧП, по предварительным данным, назвали человеческий фактор, а версию с атакой беспилотника в Следственном комитете исключили. Также было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших на данный момент составляет 56 человек.