Дочь главы «Пиро-Росс» после ЧП в Сергиевом Посаде пожаловалась на сообщения с украинских номеров

После взрыва в Сергиевом Посаде дочери гендиректора «Пиро-Росс» стали писать благодарности за ЧП и сообщения с матом с украинских номеров. Об этом 9 августа она сообщила в беседе с «Известиями».



Как она отметила, после 14:00 ей стали поступать сообщения с благодарностями «за работу» с украинских номеров.



«Спасибо за работу, следующее задание в понедельник», — говорится в одном из сообщений, адресованном женщине.



Также звонки поступали и из Польши, добавила она.



Комментируя угрозы, она сообщила, что, вероятно, будет писать заявление в правоохранительные органы.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС) произошел днем 9 августа. В результате был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».



Причиной ЧП, по предварительным данным, назвали человеческий фактор, а версию с атакой беспилотника в Следственном комитете исключили. Также было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших на данный момент составляет 56 человек.