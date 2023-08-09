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Мужчина погиб в массовом ДТП с участием грузовиков в Рязанской области

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В Шацком районе Рязанской области в результате столкновения двух легковых и двух грузовых автомобилей погиб человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около полудня 9 августа на 372-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что автомобиль «Лада Гранта» врезался в грузовые ГАЗ-3309 и «КамАЗ», а также в Renault Duster, пишет 62INFO.ru.

За рулем отечественной легковушки находился 62-летний житель Оренбургской области. Он получил различные травмы, от которых скончался на месте ДТП. Также пострадал водитель «ГАЗа», ему была оказана медпомощь, уточняет РИА «7 новостей».

По факту произошедшего правоохранительные органы организовали проверку. Все обстоятельства устанавливаются

Ранее в этот же день на трассе в Пермском крае столкнулись ВАЗ-2113 и грузовик Volvo. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли.

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