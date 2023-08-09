Водитель авто насмерть сбил пешехода в Липецкой области и уехал с места ДТП
В Измалковском районе Липецкой области в результате наезда автомобиля погиб молодой человек. Водитель машины скрылся с места происшествия, сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла 9 августа около 4 утра на 185-м км федеральной трассы Р-119 Орел – Тамбов. Неустановленный водитель насмерть сбил мужчину, после чего уехал с места ДТП.
Личность погибшего установлена. Им оказался 21-летний житель Ельца.
Как уточняет LipetskMedia, тело погибшего на дороге обнаружили проезжающие мимо автомобилисты. Сотрудники полиции разыскивают автомобиль, причастный к ДТП, и его водителя.
6 августа в Москве водитель иномарки на большой скорости сбил семилетнего ребенка, который переходил дорогу. Мальчик скончался в карете скорой помощи, водитель с места происшествия скрылся. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения.