13 августа — Международный день левшей: история и традиции праздника

В России и мире 13 августа отмечают Международный день левшей — неформальный праздник, призванный защитить права меньшей части населения Земли, которая привыкла делать всё левой рукой. Необычное торжество в 2023 году приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают, как у левшей появился свой праздник и как его отмечают.

Международный день левшей – 2023: история праздника

На протяжении многих лет по всему миру единственно правильным считалось писать и делать другие дела только правой рукой. В некоторых случаях выполнение служебных обязанностей левой рукой по уставу компании находилось под строгим запретом. Таких работников могли даже оштрафовать или уволить.

К сегодняшнему дню такая тенденция всё больше уходит в прошлое. По всему миру левши получили свободу быть собой и действовать так, как им привычно и удобно. В 1976 году в США была организована Международная конфедерация левшей. Организация выдвинула так называемый «Билль о левшах», требующий свободы и равноправия для правшей и левшей.

А собственный праздник у леворуких появился в 1992 году. Инициативу о его учреждении выдвинул Клуб левшей Великобритании. Первоначально праздник отметили на локальном уровне, но впоследствии он приобрел популярность по всему миру.

Сейчас о полностью равноправном мире говорить рано. Тем не менее прогресс налицо. Леворукость в большинстве компаний уже не считается отклонением от нормы и причиной для дискриминации сотрудников, производители выпускают всё больше товаров для левшей.

Международный день левшей – 2023: традиции

Праздник и по сей день остается ярким манифестом за права левшей. По всему миру организуют акции, флешмобы и просветительские мероприятия, рассказывают об известных людях, которые были леворукими. А таких в истории человечества было немало — императоры Юлий Цезарь и Александр Македонский, художники Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Пабло Пикассо, писатели Ганс Христиан Андерсен, Франц Кафка, Льюис Кэрролл, музыканты Никколо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Роберт Шуман, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, актер Чарли Чаплин, ученые Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Иван Павлов и многие другие.

В этот день правшам тоже предлагают почувствовать себя на денек «по другую сторону» — порезать еду, написать слово, расчесать волосы левой рукой.

Международный день левшей – 2023: что подарить

Подобрать подарок леворукому человеку уже не так сложно, как раньше, на рынке появляется всё больше товаров для таких особенных людей: пишущие принадлежности, ручки, компьютерные мышки. Подобный подарок будет несомненно полезен в работе и покажет, что даритель уважает и принимает особенности виновника торжества.

Международный день левшей – 2023: интересные факты

Численность левшей в мире сокращается. По последним подсчетам, на сегодняшний день это около 10% населения Земли;

Человек, который одинаково пользуется обеими руками, называется амбидекстром;

У левшей больше развито правое полушарие, отвечающее за творческую деятельность.

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