В АКОРТ прокомментировали уведомления о повышении цен на кофе и чай
Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на чай и кофе пока рано. Об этом в среду, 9 августа, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня месяца. Часть уведомлений находится на рассмотрении и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно», — заявил Караваев.
По словам Караваева, в компаниях — участниках АКОРТ не фиксируется дефицит продукции в данных сегментах. Помимо этого, часть этой продукции представлена в сегменте собственных торговых марок ритейлеров и является более доступной, согласно соотношению цена-качество.
Ранее в этот день в Минсельхозе РФ, комментируя информацию о возможном повышении отпускных цен производителями на указанные продукты, заявили, что российским потребителям доступны чай и кофе в различных ценовых категориях.
Кроме того, в ведомстве отметили, что на цену чая, кофе, шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится в России.
Также 9 августа «Коммерсант» написал, что производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября. По данным издания, это связано с падением курса рубля и подорожанием импорта. В частности, компания «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщила о росте отпускных цен на 6–9%.