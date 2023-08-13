14 августа — начало Успенского поста: даты, смысл, календарь питания

Для православных август — один из самых духовно насыщенных месяцев. На него приходятся праздники Преображения Господня и Успения Богородицы, а также Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. На последний месяц лета выпадает и двухнедельный Успенский пост. О том, в каких числах он проходит, в чем его суть и что можно есть в разные дни, читайте в материале «Известий».

Успенский пост в 2023 году — в каких числах

Успенский пост — самый короткий из ежегодных многодневных постов. Он всегда проходит с 14 по 27 августа и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы, во время которого ограничения уже не соблюдаются. Однако если торжество выпадает на среду или пятницу, пост продолжается еще на день.

Успенский пост в 2023 году — смысл

Успенский пост предваряет двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, посвященный кончине Божией Матери. Для верующих он имеет особенное значение.

По легенде, незадолго до смерти к Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что ее земная жизнь близка к концу. Узнав об этом, Богородица обрадовалась, ведь для нее это означало скорую встречу с сыном. В назначенный день она без страданий и страха передала свою душу Христу, который спустился с небес. Со стороны казалось, что Божия Матерь просто уснула. Отсюда название «Успение», что в переводе на современный русский язык означает «сон» или «мирная смерть».

Через три дня апостол Фома, опоздавший на похороны, пришел к гробнице Богородицы, чтобы проститься с ней. Однако тела внутри не оказалось — Владычица воскресла и перенеслась на небеса, оставив на земле только погребальную пелену.

Успение — это не праздник кончины Божией Матери, как может показаться на первый взгляд. На самом деле празднуется ее переход в вечную жизнь и победа над смертью. Постясь, верующие духовно и физически подготавливают себя к этому событию. В некотором смысле они стремятся приблизится к образу Девы Марии, которая являла собой образец смирения, милосердия и чистоты. Поэтому важно не только отказаться от определенной еды, но и следить за своими словами, мыслями и поступками.

Успенский пост в 2023 году — что можно есть по дням

Во время Успенского поста церковный устав предписывает отказаться от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов — всего, что имеет животное происхождение. Помимо этого, большую часть дней запрещено употребление алкоголя.

Существуют также ограничения, действующие в определенные дни поста. Так, по понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухоядения. Это значит, что нельзя принимать горячую пищу. Разрешается есть свежие, сушеные и моченые фрукты, овощи, грибы, орехи, мед, варенье, хлеб, пророщенное зерно. В 2023 году такой режим питания распространяется на 14, 16, 18, 21, 23 и 25 августа.

Во вторник и четверг блюда могут быть горячими, но без масла. Это супы, тушеные, вареные, печеные овощи и грибы, рис, гречка и другие крупы. В 2023 году это относится к 15, 17, 22 и 24 августа.

По выходным дням в пищу можно добавлять растительное масло. Разрешается есть всё, что не попадает под общие ограничения поста. Также допускается выпить немного вина. Во время Успенского поста в 2023 году эти дни выпадают на 19, 20, 26 и 27 августа.

Исключение составляет суббота 19 августа — в этот день отмечается Преображение Господне, или Яблочный Спас. В честь праздника на стол можно поставить рыбу. Также верующие освящают в храмах яблоки и готовят из них компоты и постную выпечку.

Успенский пост для мирян в 2023 году

Следует помнить, что неукоснительное соблюдение всех запретов и правил Успенского поста относится только к монахам. Мирянам следует исходить из потребностей и особенностей своего организма.

Больным, проходящим реабилитацию, беременным женщинам, кормящим матерям, военным в зоне боевых действий, пожилым людям и детям можно не соблюдать строгий пост. Если отказ от пищи будет иметь серьезные последствия для здоровья, лучше вообще не отклоняться от привычной схемы питания, сосредоточившись на духовном очищении и молитве.

Кроме того, следует заранее подготовить организм к посту, так как резкая смена рациона может привести к проблемам с пищеварением. За одну-две недели до поста нужно постепенно снижать количество мясных и молочных продуктов. Также стоит чаще есть овощи и фрукты, чтобы приучить организм к богатой клетчаткой растительной пище.

Постная еда не такая калорийная, как обычная. Чтобы не страдать от голода и упадка сил в первые дни поста, можно увеличить порции или брать с собой перекусы из орехов, фруктов или овощей.

Ранее «Известия» рассказали о том, в чем смысл праздника Успения Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот день.