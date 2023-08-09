Экономист назвал актуальным разрешение исполнять валютные госгарантии в рублях

Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий исполнять валютные государственные гарантии в рублях, позволит России исполнять все свои обязательства, а также позволит осознать всю пагубность для западных стран санкций, которые они вводят, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 9 августа.

«Мера актуальная, потому что Россия платежеспособное государство. Экономика перешла к росту, но исполнение различных обязательств тормозится западными санкциями. Поэтому, чтобы не было никаких задержек с исполнением обязательств, со стороны России издаются такие указы о временном порядке исполнения государственных гарантий», — уточнил экономист.

Как он объяснил, если какая-либо организация или контрагент захочет через судебные инстанции предъявить те или иные иски, такой указ поможет России защититься.

«То есть мы, со своей стороны, согласно договорам, всё выполняем, а если что-то наш какой-то другой контрагент не может получить, значит это проблема тех стран, в которых он находится, в которых у этого контрагента юрисдикция, которая не позволяет ему получить деньги», — сказал эксперт.

Чирков выразил мнение, что судебная практика может повернуться против западных стран, а не против России, которая в каких-то случаях может быть ограничена в техническом исполнении своих обязательств. В результате все претензии будут к тем странам, которые вводят незаконные санкции относительно РФ, добавил он.

«Эти меры аналогичные тому, что мы видели за последние полтора года. То есть, у нас были уже законодательные инициативы, которые позволили выплачивать российским контрагентам, западным контрагентам какие-то суммы в российских рублях. Теперь это коснулось госгорантий — более широкого набора финансовых инструментов», — отметил он.

Экономист назвал такое решение правильным.

«Оно временное. То есть мы подчеркиваем, что это следствие не нами придуманных и абсолютно незаконных санкций. Оно позволит России исполнять все свои обязательства. И позволит осознать всю пагубность санкций, которые вводят западные страны, для них же самих. Они в конечном счете окажутся ответчиками по этим ситуациям, которые возникают вследствие невозможности проведения платежей», — заключил Чирков.

Глава государства подписал соответствующий указ ранее 9 августа. Речь идет о госгарантиях, предоставленных российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям.