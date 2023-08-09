Reuters узнало о спешном изготовлении флагов РФ в Нигере после госпереворота

В Нигере после захвата власти военными и свержения президента Мохамеда Базума спешно начали изготовлять флаги Российской Федерации. Об этом сообщило в среду, 9 августа, агентство Reuters.

«Портные Нигера бросились шить российские флаги после переворота», — передает агентство.

В статье приводятся слова портного из Ниамея Яхайя Умару, который сообщил, что уже изготовил десятки таких флагов. Другой житель столицы Нигера отметил в беседе с агентством, что является «поклонником российского флага».

«Я поклонник российского флага, вот почему я пришел сегодня, чтобы купить ткани для портного, который пошьет мне флаг», — сказал житель Ниамея Окача Абдул-Азиз.

Отмечается, что после переворота в стране всё больше усиливаются пророссийские настроения.

«Это перекликается с аналогичными проявлениями пророссийских настроений после недавних военных переворотов в других странах Западной Африки, что вызывает беспокойство у западных держав, которые видят, что их влияние ослабевает среди некоторых старых региональных союзников», — отмечают авторы материала.

Ранее, 3 августа, агентство Bloomberg написало, что переворот в Нигере послужит катализатором развития отношений России с этой страной. Там отметили, что в столице Нигера толпы протестующих держали в руках российские флаги и осуждали Францию за ее «империализм». Агентство отметило, что антифранцузский и американский настрой распространился не только в Нигере, но и в целом по всему Сахелю: с 2020 года произошла волна переворотов в таких странах, как Чад, Мали, Судан и другие.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.

31 июля в столице Ниамее протестующие вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.