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В Совфеде указали на ослабление США из-за помощи Украине

Сенатор Ковитиди: США существенно ослабли из-за помощи Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США ослабли из-за помощи Украине. Об этом 9 августа «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Оказывая военную помощь Украине на протяжении 18 месяцев, Соединенные Штаты Америки существенно ослабли. Вооружая Киев, Вашингтон существенно сократил свой арсенал вооружения, вследствие чего в США ярко ощутима нехватка боеприпасов, наблюдается также проблема с быстрым пополнением запасов в случае возникновения любого неожиданного вооруженного конфликта. Так что США ссориться с кем бы то ни было сейчас категорически противопоказано, если конкретнее, просто опасно», — сказала она.

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Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что когда США поймут, что Украина провалила контрнаступление и приносит лишь убытки, они попытаются «слить» ее.

6 августа напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения. На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них видны призывы распустить НАТО. Люди выражают мнение, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий.

При этом в тот же день депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от международных партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов с февраля 2022 года. По его словам, по уровню поддержки Украины на первом месте находятся США, которые оказали помощь в размере $20,43 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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