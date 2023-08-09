Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар в среду, 9 августа, поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

К 16:33 курс доллара вырос до отметки 98,06 рубля, а курс евро — до 107,87 рубля. Однако к 16:35 доллар замедлил свой рост и опустился до 97,97 рубля.

Ранее в этот день кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться по отношению к рублю. Он отметил, что начиная с апреля рубль имеет тенденцию понижения по отношению к европейской и американской валютам.