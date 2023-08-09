Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz

Работа домена yandex.kz в Казахстане приостановлена за нарушение правил по размещению в стране. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Tengrinews со ссылкой на министерство цифрового развития Казахстана.

В ведомстве рассказали, что решение было принято в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

Наряду с этим минцифры Казахстана проинформировало, что ведомство направило запрос в ООО «Яндекс» о предоставлении информации по указанным вопросам вместе с предоставлением сведений о местоположениях центров обработки данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Казахстана.

19 июня суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за повторное непредставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс Услуги», необходимой службе для розыска людей или обеспечения безопасности страны.