Мужчина утонул в реке Кизань в Астраханской области

В Камызякском районе Астраханской области в реке Кизань обнаружено тело мужчины. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России.

Днем 8 августа в городе Камызяк местная жительница обнаружила тело мужчины в реке и сообщила об этом в правоохранительные органы. Сотрудники «Волгоспаса» и ГИМС извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего установлена, им оказался 62-летний местный житель. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, уточняет «Астрахань-24».

По факту гибели человека СК организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

8 августа в МЧС РФ сообщили, что в июле 2023 года в водоемах России утонуло более 930 человек. Во избежание попадания в чрезвычайную ситуацию на воде в МЧС призвали любителей пляжного отдыха купаться только на организованных пляжах и не заплывать за буйки, а также не употреблять во время отдыха алкоголь и не оставлять детей без присмотра.