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Воробьев допустил завершение разбора завалов в Сергиевом Посаде через 12 часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы после взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил в среду, 9 августа, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что под завалами еще могут оставаться люди. Троих уже извлекли, их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства.

Губернатор также сообщил, что всего за медицинской помощью обратились 56 человек.

«30 человек сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что к настоящему времени получил порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего, по данным главы региона, пострадало 38 многоквартирных домов, четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях. Также были повреждены две школы, спорткомплекс «Луч» и магазин.

Взрыв на территории завода произошел ранее 9 августа. Согласно информации экстренных служб, в результате случившегося был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».

Предполагается, что причиной взрыва мог стать человеческий фактор. В следственном управлении СК по Московской области исключили версию с атакой беспилотника на завод.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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