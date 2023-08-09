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Веру Васильеву будут отпевать в храме Христа Спасителя

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой состоится в субботу, 12 августа, в храме Христа Спасителя. Об этом в среду, 9 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра сатиры.

Прощание с Кузьминичной начнется 12 августа в 11:00 в Театре сатиры.

«В 14:30 состоится отпевание в храме Христа Спасителя», — уточнили в пресс-службе.

Народная артистка скончалась на 98-м году жизни 8 августа.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она дебютировала в кино в 1945 году в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).

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