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Пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде рассказали подробности ЧП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Двое пострадавших 9 августа рассказали «Известиям» подробности о случившемся взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде.

«Я был в транспортном цеху. Тишина была, мы машины красили. Раз, просто хлопок, всё сразу рушиться начало», — сказал мужчина.

По словам другого очевидца, в момент случившегося он находился в другом цеху. Мужчина сообщил, что у него остались множественные порезы в результате вылета стекол.

«С головой еще что-то, жду результаты анализов», — уточнил пострадавший.

Помимо этого, источник «Известий» сообщил, что два человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва. Один из пострадавших находился близко к эпицентру детонации и получил ожоги по всему телу. Он находится на аппарате ИВЛ.

«Когда его нашли, он был еще в сознании, но в шоке. Чуть позже уже отключился», — рассказал собеседник.

У другого же диагностировали множественные переломы. Он также не может дышать самостоятельно и подключен к аппарату.

Взрыв на территории завода произошел ранее 9 августа. Согласно информации экстренных служб, в результате случившегося был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».

Предполагается, что причиной взрыва мог стать человеческий фактор. В следственном управлении СК по Московской области исключили версию с атакой беспилотника на завод.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших возросло до 52. Помимо этого, на месте ЧП из-под завалов достали трех человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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