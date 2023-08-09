В Иране казнили пятерых мужчин по обвинению в изнасиловании

Суд в Иране приговорил к казни пятерых мужчин из-за изнасилования местной жительницы. Смертный приговор был приведен в исполнение 9 августа, сообщил Al Alarabiya со ссылкой на судебные органы.



«Пятеро мужчин, похитивших и изнасиловавших женщину в городе Маранд в мае 2022 года, были казнены сегодня (в среду)», — приводит телеканал слова прокурора города Маранд Зии Мехра.



Спустя четыре дня после совершения данного преступления группу мужчин арестовала местная полиция. Они признали свою вину.



«В уголовном городском суде все пятеро подсудимых были приговорены к смертной казни по обвинению в изнасиловании, смертный приговор был приведен в исполнение сегодня после того, как приговор этим людям был подтвержден в Верховном суде», — отметил прокурор.

В конце июля сообщалось, что в Сингапуре впервые за почти двадцать лет привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины. Она была осуждена за хранение наркотиков с целью незаконного оборота. До этого последней казненной женщиной в государстве была Йен Мей Воен. В 2004 году ее приговорили к смерти также за незаконный оборот наркотиков.