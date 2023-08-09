Рада Украины создала комиссию по расследованию нарушений при закупках

Украинский парламент создал временную следственную комиссию (ВСК) по выявлению нарушений при закупках во время военного положения. Об этом в среду, 9 августа, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент образовал ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения. За — 271», — написал Железняк.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении увольнений чиновников в рамках борьбы с коррупцией в стране. При этом конкретных имен украинский лидер не назвал.

Перед этим, 1 августа, офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном обогащении против военного комиссара Днепропетровской области. По данным следствия, за время военного положения, которое действует в стране с февраля 2022 года, военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

Значительные кадровые перестановки в правительстве и администрации президента Украины, связанные с коррупцией, произошли и в январе этого года. Тогда замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министров развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко были сняты со своих постов.