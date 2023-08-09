Rheinmetall восстановит для Киева 30 списанных бельгийских танков

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе германский концерн Rheinmetall готовится направить Украине новую партию танков, которые закупил у Бельгии. Об этом 9 августа сообщил телеканал RTBF.

По его данным, Rheinmetall купил полсотни списанных танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, занимающейся оборудованием для оборонной и космической техники.

Танки доставят в ФРГ, где переоснастят для использования на Украине. Телеканал уточнил, что полностью можно будет подготовить к военным действия около 30 тяжелых машин.

Изначально Rheinmetall планировал приобрести танки Leopard 1 у швейцарской оборонной компании RUAG. Однако Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете.

В начале июля сообщалось, что концерн Rheinmetall откроет оборонное предприятие на Украине в течение следующих 12 недель. производитель оружия будет обучать украинских военных обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на данном предприятии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.