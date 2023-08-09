Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
Интернет и технологии
Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz
Армия
Шойгу заявил о намерениях Польши захватить Западную Украину
Мир
Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ
Общество
Веру Васильеву будут отпевать в храме Христа Спасителя
Политика
В Совфеде указали на ослабление США из-за помощи Украине
Мир
Иран разработает сверхзвуковую крылатую ракету
Мир
CNN указал на признание на Украине и в мире слишком медленных темпов наступления
Мир
NYT рассказала о намерении Байдена сократить инвестиции в Китай
Политика
Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях
Общество
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 56
Мир
Укушенная акулой женщина в Нью-Йорке оказалась эмигранткой с Украины
Мир
Reuters узнало о спешном изготовлении флагов РФ в Нигере после госпереворота

Rheinmetall восстановит для Киева 30 списанных бельгийских танков

Телеканал RTBF: Rheinmetall восстановит для Киева три десятка списанных танков Бельгии
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе германский концерн Rheinmetall готовится направить Украине новую партию танков, которые закупил у Бельгии. Об этом 9 августа сообщил телеканал RTBF.

По его данным, Rheinmetall купил полсотни списанных танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, занимающейся оборудованием для оборонной и космической техники.

Танки доставят в ФРГ, где переоснастят для использования на Украине. Телеканал уточнил, что полностью можно будет подготовить к военным действия около 30 тяжелых машин.

«Поставки на Украину вычистили и без того скудные запасы техники бундесвера»
Евродепутат Маркус Буххайт — о масштабах военной помощи Киеву, его присоединении к НАТО и последствиях санкций против России

Изначально Rheinmetall планировал приобрести танки Leopard 1 у швейцарской оборонной компании RUAG. Однако Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете.

В начале июля сообщалось, что концерн Rheinmetall откроет оборонное предприятие на Украине в течение следующих 12 недель. производитель оружия будет обучать украинских военных обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на данном предприятии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023