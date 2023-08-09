В поисках равновесия

В среду, 9 августа, западные валюты взяли новые рубежи: евро подпрыгнул выше 107,5 рубля, а доллар — выше 98. Новый раунд ослабления курса начался в конце июля. Хотя негативный тренд замедлился, останавливаться он, кажется, не планирует.

Несмотря на рост промышленного производства и позитивную динамику на фондовом рынке, российская валюта всё еще остается слабой. Один из ключевых, основополагающих факторов, оказывающих давление на рубль, — это рост потребления импорта при одновременном снижении экспортных доходов.

Весной 2022 года ввоз товаров в Россию резко упал как из-за прямых ограничений, так и из-за сложностей с оплатой. В то же время это способствовало сокращению спроса на иностранную валюту, стабилизировало рубль, а затем обеспечило и его значительное укрепление. Однако постепенно российские компании перестроили логистику, включились альтернативные маршруты и поставщики. Это привело к восстановлению объемов импорта.

С первого взгляда тенденция весьма позитивна, но есть и обратная сторона — спрос на валюту непрерывно растет, из-за чего она дорожает по отношению к рублю.

С другой стороны, введенные ограничения на добычу и потолок цен на российскую нефть привели к сокращению поступающей в страну экспортной выручки. Свою лепту в поведение инвесторов внес и неожиданно большой дефицит бюджета в начале 2023 года. Эти факторы создали предпосылки для ослабления национальной валюты. При этом ЦБ РФ смягчил ограничения на движение капитала и обязательный обмен зарубежной выручки на российские деньги.

Всё это привело к дисбалансу спроса и предложения иностранных денег в российской экономике. Можно сказать, что национальный валютный рынок, лишившись ориентиров, так и не нащупал нового равновесия.

Если оценивать макроэкономические условия, реакция участников рынка на последние события кажется излишне эмоциональной. Нынешний реальный эффективный курс рубля, рассчитываемый с учетом соотношения ценовых уровней в странах, сейчас находится на сопоставимом с 2021 годом уровне. Поэтому значение нацвалюты сейчас близко к исторически обоснованным уровням. С другой стороны, с учетом жесткой политики ЦБ и роста цен, следствием которых должно стать охлаждение спроса на импорт, у рубля нет особых поводов для более значительной девальвации.

Более того, на фоне стабилизации цен на сырьевых рынках (в том числе благодаря мерам ОПЕК+ и сокращению добычи некоторыми странами) ситуация с дефицитом бюджета постепенно стабилизируется.

Его рост в начале года был вызван авансированием госконтрактов. Это предсказуемые траты: компаниями перечислялись деньги на проекты. По словам министра финансов Антона Силуанова, по итогам года дефицит не должен превысить 2–2,5% ВВП. Слухи же «о катастрофическом падении нефтегазовых доходов» чиновник назвал сильно преувеличенными. Действительно, в мае-июне недостача казны уже стала сокращаться.

Тем не менее с поправкой на инфляцию сырьевые цены сейчас довольно низки. И если существующие или новые ограничения на торговлю энергоносителями вызовут дестабилизацию рынка либо увеличение спроса окажется выше ожиданий, то ценовые уровни сырьевых товаров могут обновить исторические максимумы. Это может вызвать новую волну укрепления рубля и переоценку курсов валют.

Если так и произойдет, в оптимистическом сценарии доллар к концу года может вернуться к отметке 75–80. Евро обычно торгуется выше примерно на 9–10 рублей.

Однако при увеличении вывода капитала из страны, снижении цен на сырье и росте объемов импорта нацвалюта продолжит оставаться слабой. Ее курс может оказаться даже ниже сегодняшних уровней.

Автор — аналитик УК «Альфа-Капитал»

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