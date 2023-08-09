Церемония прощания с вратарем Мандрыкиным пройдет на «ВЭБ-Арене»

Церемония прощания с бывшим футболистом ЦСКА и сборной России Вениамином Мандрыкиным пройдет 10 августа на стадионе «ВЭБ-Арена». Об этом 9 августа сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Проститься с экс-голкипером армейцев можно будет с 10:30 до 12:00. Все желающие смогут попасть на стадион со стороны 3-й Песчаной улицы», — говорится в сообщении.

Похороны спортсмена пройдут на Перепечинском кладбище в Московской области.

Мандрыкин скончался на 42-м году жизни 6 августа. В 2010 году он попал в ДТП в Брянске. В результате у него произошел перелом позвоночника, с тех пор футболист был прикован к кровати.

Сестра футболиста Жанна Мандрыкина рассказала «Известиям», что причиной смерти футболиста стала остановка сердца. По ее словам, он долго болел, в последнее время его состояние ухудшилось и случился инфаркт. Врачи ничем не смогли ему помочь.

За свою спортивную карьеру Мандрыкин выступал за ЦСКА, «Аланию», «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Он три раза становился обладателем Суперкубка России и четыре раза выигрывал Кубок страны.