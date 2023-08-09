Полицейские нашли пропавшую в момент атаки украинских националистов 13-летнюю девочку на окраине города Токмак Запорожской области. Об этом сообщает 9 августа пресс-служба МВД России.

Как рассказала мать пропавшей, ребенок ушел из дома днем и к вечеру не вернулся. Правоохранители выяснили, что в момент атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) девочка убежала и спряталась, однако потом заблудилась. Ребенка нашли уже ночью.

«Всего было задействовано свыше 70 человек, которые обследовали заброшенные строения и прилегающие лесополосы», — говорится в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Девочку осмотрели врачи и, указав, что с ней всё хорошо, передали родителям.

Ранее, в мае, силовики задержали в Запорожье трех человек, которые готовили покушение на сотрудников правоохранительных органов и администрацию региона. Отмечается, что противоправная деятельность координировалась сотрудниками Службы безопасности Украины, они же предоставляли взрывчатые вещества.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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