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Десять самолетов китайских ВВС вошли в зону ПВО Тайваня

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Десять самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) КНР вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters.

Воздушные суда сопровождались пятью китайскими военными кораблями, которые находились в состоянии боевой готовности.

Всего в море было обнаружено 25 самолетов ВВС КНР, в том числе истребители J-10 и J-16, бомбардировщики H-6.

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На фоне этого Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию вооруженных сил страны

Ранее, 1 августа, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в обращении к Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем.

28 июля официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство Китая призывает США перестать способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе своими военными поставками.

В тот же день стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню. При этом Reuters в тот день сообщало, что, по данным источников, вооружение будет передано из запасов Пентагона.

30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

До этого, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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