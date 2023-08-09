НАТО является «мертвой» организацией, которую следовало распустить после объединения ГДР и ФРГ, случившегося в 1990 году, заявила в среду, 9 августа независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

«Знаете, внутри НАТО и так уже много несогласных (с политикой блока. — Ред.). Это организация – ископаемое», — сказала она «РИА Новости».

Будущее Североатлантического альянса, по мнению Сэйр, зависит от того, насколько долго некоторые страны Европы, действующие в интересах Вашингтона и Лондона в ущерб своим экономикам, захотят «оставаться здесь и играть в эту игру».

16 июля американский политик Джеффри Янг заявил, что полное расформирование НАТО — это самый лучший вариант для Украины. Таким образом он прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что в Европе сейчас около 80 тыс. американских военнослужащих из-за осознания изменений «среды безопасности» в регионе.

Ранее, 12 июля в китайской газете Global Times предложили переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов из-за действий США, направленных на разжигание конфликтов. США используют стран — союзников по организации как марионеток, так как они могут обеспечить незатратный способ военного присутствия, уточнялось в материале.