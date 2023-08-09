На Украине заподозрили обвиняемого в смертельном ДТП судью в обмане экспертизы
Обвиняемый в смертельном ДТП в Киеве судья Алексей Тандыр попытался обмануть комиссию по проведению экспертизы на алкогольное опьянение. Об этом 9 августа сообщило украинское издание «Страна.ua».
По его данным, Тандыр для экспертизы на алкоголь вместо образцов мочи предоставил экспертам слюну и воду.
«Однако даже в них были найдены следы алкоголя, а именно микропримеси этанола. Об этом свидетельствуют данные проведенных экспертиз, о чем сообщила сторона обвинения на судебном заседании», — отмечается в Telegram-канале издания.
В среду, передает издание, апелляционный суд оставил фигуранта под арестом.
Судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр 25 мая насмерть сбил военнослужащего национальной гвардии Украины. ДТП произошло на одном из блокпостов в Киеве. 28 мая его арестовали.
Мужчина подозревается в «нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего».
Ему грозит срок лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.