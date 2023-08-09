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Площадь возгорания после взрыва в Сергиевом Посаде составила 400 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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После взрыва в Сергиевом Посаде площадь возгорания составила 400 кв. м. Об этом в среду, 9 августа, сообщил журналистам сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«Была разрушена часть производственных помещений и в одном из них были очаги возгорания на общей площади 400 кв. м», — сказал Полетыкин.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел ранее в этот день. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».

Число пострадавших от взрыва на данный момент составляет 49 человек, на месте инцидента из-под завалов достали трех человек, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Также стало известно, что в Сергиевом Посаде в результате взрыва повреждена котельная, из-за чего прекращена подача горячей воды.

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