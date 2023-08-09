Долг американцев по кредитным картам превысил $1 трлн

Совокупный долг жителей США перед банками по кредитным картам во втором квартале 2023 года составил 1,03 трлн долларов. Об этом 9 августа сообщает отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка.



«Задолженности по кредитным картам увеличились на 45 миллиардов долларов, что на 4,6% больше за квартал, составили 1,03 триллиона долларов», — пишет банк.



Согласно графику на сайте банка, долг по кредитке увеличивается быстрее других видов задолженности. В то же время общий долг показывает низкую динамику — увеличение за квартал на 0,1%, таким образом, общий долг американских домохозяйств составил чуть больше $17 трлн.



Наряду с этим, растут темпы выдачи самих кредиток. За квартал было открыто 24 млн новых карт, а доля населения, имеющая хотя бы одну кредитку составила почти 70%.



Банк также заявил, что рост инфляции в стране не оказал значительного влияния на американцев, так как домохозяйства не стали тратить меньше. Кроме того, в долгосрочном периоде увеличение долга не стало катастрофичным, а, наоборот, несмотря на рост, цифра нормализовалась до допандемийного уровня.

Также были раскрыты и другие цифры, относящиеся к долговым обязательства граждан США. Так, задолженность по ипотечным кредитам практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. Данный факт связан с сокращением выдачи ипотечных кредитов и снижения цен на жилье. На конец июня она составила 12,01 трлн долларов.



Долг по автокредитованию вырос на 20 млрд долларов, что вписывается в растущий тренд, наблюдаемый с 2011 года. Объем новых автокредитов, включая лизинг, составил 179 млрд долларов.

Ранее, 2 августа, эксперт Евгений Локтюхов рассказал, что понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США с «ААА» до «АА+», ухудшает виды на американскую кредитоспособность и экономику. Он также добавил, что госдолг США действительно гигантский, и его рост несет риски возникновения более острых проблем с бюджетом страны.

