Врач объяснила необходимость сделать рентген на приеме у стоматолога

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук в среду, 9 августа, рассказала «Газете.Ru», что, если в клинике стоматолог не предлагает начать с диагностики — лучше обратиться к услугам другого врача.

По словам медика, качественная диагностика в стоматологии играет ключевую роль. Ни один специалист не способен «на глаз» определить состояние зуба и понять, какие процессы происходят внутри него.

«Перед началом лечения вам должны предложить как минимум рентген. Если ситуация сложная — врач может отправить пациента на КТ. Чтобы врач убедился в правильности лечения, снимки могут потребоваться на его этапах и по окончании. Всего таких снимков может быть сделано два-три и более», — объяснила Левчук.

Второй вопрос, который следует задать стоматологу, касается ведения фотопротокола. Врач отметила, что он нужен как пациенту, так и врачу, как освидетельствование правильности лечения в случае возникновения споров. К тому же, независимо от качества лечения, у пациента могут возникнуть осложнения. Врач, ведущий фотопротокол с наименьшей вероятностью допустит врачебную ошибку, заключает эксперт.

Также важно узнать, какой будет изоляция проблемного зуба во время лечения. В этом случае высококвалифицированный специалист должен назвать коффердам.

«Коффердам — это специальная резиновая мембрана, которая накладывается на зуб и полностью изолирует его от попадания слюны, всех растворов и пыли в процессе работы. Чем меньше бактерий попадает в открытую полость зуба во время лечения, тем меньше вероятность получить осложнение», — уточнила медик.

Ранее, 26 июля, стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина предупредила о вреде жвачки для зубов. Она пояснила, что использование жвачек с сахаром может стать причиной развития кариеса и разрушения зубов.