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АвтоВАЗ приступит к выпуску последней тольяттинской партии Lada Largus

АвтоВАЗ начнет выпуск последней тольяттинской партии Lada Largus до конца недели
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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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До конца текущей недели на тольяттинском заводе АвтоВАЗ начнут выпуск последней партии универсалов повышенной вместительности (MPV) Lada Largus. Всего будет выпущено примерно 600 автомобилей. Об этом 9 августа сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сварочный и окрасочный комплексы АвтоВАЗа изготовили первые восемь кузовов для предстартовой партии Lada Largus. Ее сборка начнется уже на нынешней неделе. Также сварочный и окрасочный комплексы приступят к массовому изготовлению кузовов этого семейства», ― заявили инсайдеры.

По данным источника, до конца следующей недели Волжский автозавод планирует выпустить около 600 пассажирских универсалов и грузовых фургонов Largus. Эти MPV могут стать последней партией Largus, выпущенных в Тольятти.

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Ранее, 7 августа, «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщил, что производство универсала Lada Largus могут перенести на завод «Lada Ижевск» в Удмуртии. Вероятный старт ижевского конвейера ― II квартал 2024 года.

Инсайдеры заявили, что причиной переноса производства Largus стали планы Волжского автозавода увеличить вдвое выпуск Lada Vesta NG в Тольятти, из-за чего АвтоВАЗу понадобится больше производственных мощностей.

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