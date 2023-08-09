АвтоВАЗ приступит к выпуску последней тольяттинской партии Lada Largus

До конца текущей недели на тольяттинском заводе АвтоВАЗ начнут выпуск последней партии универсалов повышенной вместительности (MPV) Lada Largus. Всего будет выпущено примерно 600 автомобилей. Об этом 9 августа сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сварочный и окрасочный комплексы АвтоВАЗа изготовили первые восемь кузовов для предстартовой партии Lada Largus. Ее сборка начнется уже на нынешней неделе. Также сварочный и окрасочный комплексы приступят к массовому изготовлению кузовов этого семейства», ― заявили инсайдеры.

По данным источника, до конца следующей недели Волжский автозавод планирует выпустить около 600 пассажирских универсалов и грузовых фургонов Largus. Эти MPV могут стать последней партией Largus, выпущенных в Тольятти.

Ранее, 7 августа, «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщил, что производство универсала Lada Largus могут перенести на завод «Lada Ижевск» в Удмуртии. Вероятный старт ижевского конвейера ― II квартал 2024 года.

Инсайдеры заявили, что причиной переноса производства Largus стали планы Волжского автозавода увеличить вдвое выпуск Lada Vesta NG в Тольятти, из-за чего АвтоВАЗу понадобится больше производственных мощностей.