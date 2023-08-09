Два человека погибли после обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, тело одной из погибших находится под завалами.

По предварительным данным, еще два человека получили ранения.

Как отметили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили 17 снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.

Ранее в этот день Кулемзин также сообщил о гибели четырехлетней девочки в результате обстрела ВСУ.

Днем ранее Кулемзин сообщил о взрывах в городе. Он добавил, что украинская артиллерия не прекращает обстрелы Киевского и Ворошиловского районов.

Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что три человека погибли от обстрелов ВСУ Донецка. Еще 11 человек получили ранения, среди пострадавших — ребенок 2012 года рождения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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