Психолог назвала способы распознать травлю ребенка в школе

Существуют признаки, по которым можно понять, что ребенка подвергают травле в школе. Об этом 9 августа рассказала психолог онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская.

«Ребенок может стать более раздражительным, угрюмым или подавленным, чем обычно. Также возможны частые перепады настроения. Ребенок также может перестать общаться с ранее близкими друзьями или проявлять отчуждение в отношениях с ними», — сказала она «Газете.Ru».

Также ребенок может испытывать физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе или бессонница из-за стресса, связанного с тем, что скоро ему придется снова идти в школу. Измениться может и пищевое поведение.

«Важно не паниковать и сосредоточиться на решении проблемы. Перед тем как углубляться в ситуацию, из-за которой ребенку не хочется идти в школу, нужно выразить поддержку, показать, что он не один со своей проблемой. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что любая травля ненормальна и что на месте вашего ребенка мог оказаться кто угодно и сказать, что вы приложите все усилия для решения проблемы и обсудите свои действия со своим ребенком», — сказала Красинская.

Она рекомендовала обратиться к классному руководителю школьника, чтобы вместе обсудить дальнейшие действия.

Кроме того, ребенок может отказываться посещать школу из-за того, что у него есть сложности с обучением или некомфортно находиться в ней.

«В этом случае важно объяснить ребенку значение образования и постараться найти предметы, которые ему более интересны и в которых у него есть хороший прогресс. Подчеркивая успехи в учебе, родители помогают ребенку обрести уверенность и добавить им энергии для изучения не самых интересных для них предметов», — отметила психолог.

18 июля главный научный сотрудник Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина назвала необходимой мерой создание в России службы дистанционной психологической поддержки школьников, которую ранее анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Она отметила, что уровень стресса у российских школьников действительно бывает высоким, что связано не только с экзаменами, но и с буллингом в школах.