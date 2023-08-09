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В Нигере задержан сын посла во Франции Аишаты Кане

AFP: в Нигере задержали сына посла во Франции, не признавшей власть мятежников
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Фото: AP Photo/Sam Mednick
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Сын посла Нигера во Франции Аишаты Буламы Кане, об отстранении которой заявляли захватившие власть мятежники, Идрисса Кане задержан в Ниамее. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломата в среду, 9 августа.

Отмечается, что Кане, являющийся гендиректором государственной организации Niger Poste, отвечающей за почтовую службу, задержан по делу о похищении государственных средств.

«Идрисса Кане, генеральный директор Niger Postе, фигурирует в деле о предполагаемом хищении государственных средств, которым занимается Высшее управление по борьбе с коррупцией и аналогичными правонарушениями», — передает портал DayFR Euro сообщение агентства.

Отмечается, что ранее военные, захватившие власть в Ниамее, объявили, что прекращают функции послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того. После этого Кане заявила AFP, что она «всегда была послом законного президента Базума Мохамеда» и уведомление «о прекращении своих функций считает недействительным».

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26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

31 июля в столице Нигера протестующие вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день захватившие власть военные объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

3 августа вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено, а мятежники заявили о денонсации военных соглашений с Францией.

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