Опубликованы кадры из эпицентра взрыва на складе в Сергиевом Посаде
«Известия» в среду, 9 августа, публикуют видеокадры, сделанные в эпицентре взрыва, который прогремел на складе пиротехники на заводе в подмосковном городе Сергиев Посад.
Как следует из кадров, взрыв полностью разрушил здание, территория в несколько десятков квадратных метров засыпана кирпичами и досками. Кое-где остались фрагменты стен. Местами в эпицентре взрыва еще продолжается горение.
На месте взрыва работают спасатели.
Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел ранее в этот день. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».
Число пострадавших от взрыва на данный момент составляет 49 человек, на месте инцидента из-под завалов достали трех человек, они госпитализированы в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов.
О взрыве в Сергиевом Посаде ранее в этот день рассказали очевидцы. На кадрах инцидента запечатлен огромный столб плотного дыма.