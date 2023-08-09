Полиция в Москве задержала избивших инвалида-колясочника мужчин

Сотрудники полиции задержали в Москве двоих мужчин, избивших инвалида-колясочника. Об этом в среду, 9 августа, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 4 августа у дома № 9 на Комсомольском проспекте. По словам очевидца, четверо человек участвовали в потасовке, у троих из них осколочные порезы от бутылок.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где застали двух мужчин. Злоумышленники нанесли телесные повреждения инвалиду-колясочнику.

Мужчин доставили в участок, откуда одного из них передали работникам скорой психиатрической помощи, а на второго задержанного административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Что касается избитого инвалида, то мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и лица, гематому затылочной области слева, кровоизлияние левого глаза, ссадины костей носа. После оказания медицинской помощи пациента отпустили.

Ранее, 7 августа, четырех молодых людей задержали в Москве за имитацию ими похищения мужчины на автобусной остановке. Задержанные заявили, что хотели разыграть людей, ожидавших общественный транспорт. В отношении молодых людей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном с. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Материалы направили в судебные органы для принятия решения.