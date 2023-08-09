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«Известия» показали кадры разрушений в Донецке после обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петровского района Донецка разрушены многоквартирные жилые дома. Последствия удара украинских боевиков по городу в Донецкой Народной Республике (ДНР) показали «Известия» 9 августа.

На кадрах можно увидеть полностью разрушенный жилой дом. На месте работают сотрудники экстренных служб.

«Вот крайняя квартира — это моя. Рядом не знаю, вот, говорят, вытаскивают. <...> Надо мной семья жила, говорят, девочка погибла», — рассказала местная жительница.

Она сказала, что хочет разыскать тех, кто остался жив.

Позднее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале подтвердил гибель девочки 2019 года рождения в результате обстрела Петровского района города. Он уточнил, что удар пришелся на улицу Осоавиахима.

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Накануне Кулемзин сообщил об обстрелах со стороны украинских боевиков Киевского и Ворошиловского районов. Сообщалось о прилете в районе магазина «Изумруд».

Пресс-служба представительства ДНР в СЦКК, в свою очередь, сообщила о прилетах в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах города. Отмечалось, что ВСУ обстреляли здание школы и многоквартирные жилые дома по улице Щорса, а также жилые кварталы на Коломенской улице и улице Розы Люксембург.

В тот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о трех погибших. По его словам, еще 11 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок 2012 года рождения.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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