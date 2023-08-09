Гендиректора «Пиро-Росс» доставили на допрос после взрыва в Сергиевом Посаде
Генерального директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, на заводе которого произошел взрыв в Сергиевом Посаде, доставили на допрос. Об этом 9 августа сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, в настоящее время Чанкаев находится на допросе в Следственном комитете.
Обвинения ему не предъявлены. Следственные действия продолжаются.
Взрыв на предприятии «Пиро-росс» на проспекте Красной Армии произошел 9 августа. Число пострадавших на данный момент составляет до 49 человек, на месте взрыва из-под завалов достали трех человек.
Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
При этом известно, что компания была признала банкротом в марте текущего года. Причиной стало наличие у предприятия большого количества долгов и судебных тяжб.