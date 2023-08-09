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Посольство РФ на Кипре будет оказывать консульские услуги на севере острова

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Фото: Global Look Press/Joko
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Посольство России в Никосии начнет оказывать консульские услуги на территории Северного Кипра. Об этом 9 августа сообщил ТАСС представитель дипмиссии.

«Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе», — сообщил он.

Посол России Мурат Зязиков отметил, что решение об оказании услуг в северной части острова продиктовано заботой о согражданах.

«Данное решение, которое уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста. Оно продиктовано исключительно гуманитарными соображениями, заботой о наших российских соотечественниках, которые проживают в северной части Кипра», — сказал он агентству.

Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром
Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

В октябре прошлого года сообщалось, что Россия ведет переговоры с властями Кипра обо всех видах консульских услуг для проживающих в стране россиян. Заместитель главы МИД России Александр Грушко говорил о необходимости обеспечить потребности проживающих на севере острова граждан РФ.

В том же месяце сообщалось, что авиакомпании откроют непрямые полеты из России на турецкий север Кипра с марта 2023 года. Они будут летать по маршруту Москва – Анталья – Эрджан.

В 1974 году сторонники присоединения Кипра к Греции организовали госпереворот. Турция ввела на остров военных для защиты местного турецкоязычного населения. В результате ожесточенных боевых действий под турецким контролем оказалось около 37% территории Кипра. В 1983 году на ней была образована Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), не признанная ни одним государством мира, кроме Турции. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, которая населена преимущественно греками-киприотами.

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