Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин в среду, 9 августа, провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
В ходе встречи губернатор проинформировал российского лидера о социально-экономическом развитии региона, строительстве приоритетных объектов, а также о помощи, которую область оказывает мобилизованным.
«Хотел бы доложить, что прежде всего мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 млн рублей», — доложил Руденя президенту.
Губернатор также сообщил о планах газифицировать все муниципальные образования области до 2026 года и провести газ в каждый областной центр региона.
Также Руденя доложил о ходе строительства участка трассы М-11 вокруг Твери. По его словам, Северный обход города должен быть запущен в 2024 году.
«Соответственно, мы под это синхронизируем, выстраиваем нашу транспортную инфраструктуру — съезды и разъезды в направлении северо-востока. Это Бежецкое направление и город Кимры, там у нас тоже большие предприятия развиваются, с трассой М-11», — доложил губернатор.
Ранее, 16 июня Руденя рассказал «Известиям», что руководство Тверской области заключило 17 соглашений на общую сумму почти 60 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это позволит создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест, особенно в сфере IT и электронной промышленности, добавил глава региона.