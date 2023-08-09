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Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области

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Фото: официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин в среду, 9 августа, провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В ходе встречи губернатор проинформировал российского лидера о социально-экономическом развитии региона, строительстве приоритетных объектов, а также о помощи, которую область оказывает мобилизованным.

«Хотел бы доложить, что прежде всего мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 млн рублей», — доложил Руденя президенту.

Губернатор также сообщил о планах газифицировать все муниципальные образования области до 2026 года и провести газ в каждый областной центр региона.

Также Руденя доложил о ходе строительства участка трассы М-11 вокруг Твери. По его словам, Северный обход города должен быть запущен в 2024 году.

«Соответственно, мы под это синхронизируем, выстраиваем нашу транспортную инфраструктуру — съезды и разъезды в направлении северо-востока. Это Бежецкое направление и город Кимры, там у нас тоже большие предприятия развиваются, с трассой М-11», — доложил губернатор.

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Ранее, 16 июня Руденя рассказал «Известиям», что руководство Тверской области заключило 17 соглашений на общую сумму почти 60 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это позволит создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест, особенно в сфере IT и электронной промышленности, добавил глава региона.

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