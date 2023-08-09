Очевидец взрыва в Сергиевом Посаде рассказал о первых минутах после ЧП

Очевидец взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Александр рассказал 9 августа корреспонденту «Известий» Игорю Капорикову о том, что произошло в первые минуты после инцидента.

Как он отметил, взрыв произошел в период с 10:00 до 10:30.



«Бахнуло, и через минуту дым пошел, люди выходить начали», — сказал очевидец.



Мужчина также добавил, что в момент взрыва он находился на улице.



«Сразу тряхануло, стекла посыпались в соседнем здании. У нас в городе такое в первый раз», — поделился Александр.



По словам корреспондента, на данный момент на территории завода практически отсутствуют люди, присутствующих там экстренно эвакуируют.

Взрыв в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) произошел ранее в этот день, в результате чего разрушен ангар на площади 1600 кв. м. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗа эвакуировали.



Причиной случившегося мог стать человеческий фактор. По данным «Известий», число пострадавших в результате ЧП возросло до 49 человек.