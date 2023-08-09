После взрыва в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды
В Сергиевом Посаде после взрыва на складе пиротехники повреждена котельная, прекращена подача горячей воды. Об этом 9 августа в своем Telegram-канале сообщила администрация города.
«Газпром Теплоэнерго» сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10.45 09.08.2023 прекращена подача ГВС потребителям», — говорится в сообщении.
Число пострадавших от взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде увеличилось до 49 человек, на месте взрыва из-под завалов достали трех человек.
Инцидент произошел на предприятии «Пиро-Росс». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, больше не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».
Ранее очевидица рассказала «Известиям» о произошедшем. По ее словам, сначала она не поняла, что случилось. У нее заложило уши, а в ее квартире выбило окна.