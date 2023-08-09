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У трех работников «Садовода» была выявлена корь

У трех работников «Садовода» была выявлена корь

Роспотребнадзор: у трех сотрудников московского рынка «Садовод» нашли корь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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У трех сотрудников московского рынка «Садовод» была обнаружена корь. Об этом 9 августа сообщает управление Роспотребнадзора по Москве на своем официальном сайте.

«Так, в связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» по адресу: МКАД 14-й километр, д. 4, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинации против кори работников рынка», — пишет служба.

Таким образом, прививки получили 680 человек, которые не были вакцинированы, уточнили в ведомстве.

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Ранее, 9 августа, корь заподозрили у пяти жителей Забайкальского края. В поселке Жирекен Чернышевского района могли заболеть трое несовершеннолетних 15–17 лет, а также 40-летний мужчина. После регистрации случаев заболевания в регионе началась вакцинация.

До этого в Татарстане с начала 2023 года было зарегистрировано больше 80 случаев заболевания корью. В числе заболевших был 41 гражданин других государств. Основная доля заболевших не имела прививки против заболевания.

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