Мишустин назвал актрису Борисову легендарной звездой Вахтанговского театра
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 августа выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки СССР Юлии Борисовой.
«Ее уход — это огромная утрата для родных, близких, коллег. Для всей российской культуры», — приводятся его слова на сайте правительства России.
Мишустин также назвал артистку легендарной звездой Вахтанговского театра и отметил, что ее таланту были подвластны все сценические роли. По словам премьер-министра, все кинокартины и спектакли с участием Борисовой стали шедеврами.
«Своенравная принцесса Турандот, царственная Клеопатра, мужественная Гелена, чувственная Кручинина, непревзойдённая Настасья Филипповна — каждый образ восхищал мастерством импровизации», — подчеркнул премьер-министр РФ.
Юлия Борисова скончалась на 99-м году жизни 9 августа.
Одними из самых запоминающихся ролей актрисы стали принцесса Турандот в одноименной кинокартине-спектакле 1971 года, основанной на пьесе Карло Гоцци. Среди известных образов также были Настасья Филипповна в инсценировке романа «Идиот» писателя Федора Достоевского, а также Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» драматурга Уильяма Шекспира. За свою карьеру Борисова сыграла свыше 60 театральных ролей.