Директора школы в Самарской области осудили за мошенничество и подлог
Суд в Самарской области признал директора детской художественной школы в городе Отрадном виновной в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Установлено, что в период с 2019 по 2022 год директор образовательного учреждения присвоила 340 тыс. рублей. Деньги выделялись городской администрацией для оплаты труда сотрудников, которые, как оказалось, были трудоустроены фиктивно.
Как уточняет НИА «Самара», похищенные средства женщина потратила на собственные нужды. С занимаемой должности ее уволили в ходе расследования уголовного дела.
Суд признал бывшего директора школы виновной по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»). Ей назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 390 тыс. рублей.