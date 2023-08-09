Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В Омске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом 9 августа сообщило управление МВД России по Омской области.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2115», 18-летний молодой человек, выезжая со второстепенной дороги на улице Конева в районе дома № 14 не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу «НефАЗ» (маршрут № 25) и допустил с ним столкновение», — сообщило ведомство на своем сайте.
В результате медицинская помощь понадобилась водителю «ВАЗ-2115», его попутчице и еще пяти пассажирам автобуса. Всего в момент ДТП в салоне автобуса находилось 20 пассажиров.
Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Ранее, 7 августа, автобус с детской футбольной командой столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае, в результате чего один ребенок погиб. Еще двух детей доставили в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести.