Официальные лица на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. На это указал в среду, 9 августа, телеканал CNN.

«Высокопоставленные американские и западные официальные лица говорят о всё более «отрезвляющих» оценках способности украинских сил отвоевать значительную территорию», — говорится в материале.

Как заявил неназванный высокопоставленный западный дипломат, слова которого приводятся в статье, хотя у Украины и существует возможность добиться прогресса, крайне маловероятно, что это изменит баланс конфликта в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал медленные темпы контрнаступлении. Так, на встрече с латиноамериканскими СМИ украинский лидер указал, что «контрнаступление сложное» и «происходит, наверное, медленнее, чем некоторые люди могут хотеть».

Ранее в этот же день газета The New York Times указала на огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Издание также отметило недостаточную подготовку украинских боевиков для встречи с российской армией. Также подчеркивается неприспособленность американской военной техники к реалиям на поле боя в зоне спецоперации.

6 августа бывший морпех США Брайан Берлетик отметил, что ВСУ после контрнаступления могут оказаться окончательно уничтоженными. Он высказал мнение, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории.

Днем ранее бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя. Также он отметил, что российская армия в очередной раз произвела на него сильное впечатление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.