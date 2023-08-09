Более 40 мигрантов погибли при кораблекрушении в Сицилийском проливе
Не менее 41 мигранта погибли в результате кораблекрушения в Сицилийском проливе, сообщило в среду, 9 августа, итальянское агентство ANSA.
Лодка с 45 пассажирами, в том числе тремя детьми, отплыла из Туниса в четверг, 3 августа. Спустя примерно 6 часов после начала плавания судно перевернулось из-за большой волны, сообщило агентство со ссылкой на рассказ четверых выживших в катастрофе.
По их заявлениям, лишь у 15 пассажиров были спасательные жилеты, однако они всё равно погибли. Сама катастрофа произошла между итальянским островом Лампедуза и побережьем Туниса, уточнили выжившие.
Ранее, 14 июня, греческое агентство ERT сообщило, что в результате опрокидывания лодки в акватории республики погибли 59 человек. Уточнялось, что на судне находились преимущественно мигранты, а сама лодка направлялась из ливийского города Тобрука в Италию.