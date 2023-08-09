Жительница Магадана лишилась почти 5,8 млн рублей из-за лжеброкеров
В Магадане возбуждено уголовное дело по факту кибермошенничества в отношении 62-летней женщины. Местная жительница лишилась 5,79 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях.
По словам потерпевшей, она увидела на одном из сайтов рекламу дополнительного заработка. Пенсионерка перешла по ссылке и оставила контактные данные. В этот же день с магаданкой связалась незнакомка, которая представилась «специалистом» по бирже. Под руководством мошенницы потерпевшая оформила несколько кредитов и в течение двух месяцев осуществляла переводы на посторонние счета. Пенсионерка полагала, что пополняет собственный инвестиционный счет, пишет ИА MagadanMedia.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции проводят проверку.
В Камчатском крае с начала 2023 года зарегистрировано 693 случая мошенничества. Местные жители лишились больше 320 млн рублей.